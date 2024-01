Tussen de feestdagen door kondigde Sony PlayStation vorige week woensdag de PlayStation Plus line-up voor januari aan. Nu het dinsdag 2 januari is, zijn de games online gegaan in de PlayStation Store en dat brengt ons zoals gewoonlijk bij deze reminder.

Bij dezen bericht dat de onderstaande games nu beschikbaar zijn in de PlayStation Store om te downloaden en spelen:

A Plague Tale: Requiem (PS5)

Evil West (PS4/PS5)

Nobody Saves the World (PS4/PS5)

Deze games zijn tot dinsdag 6 februari 2024 beschikbaar om te downloaden en spelen. Mocht je er niet helemaal bekend mee zijn, check dan de onderstaande video. PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.