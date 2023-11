Free Radical Design maakte vroeger veel furore met hun TimeSplitters-games, maar sindsdien is de ontwikkelaar in verval geraakt. In 2021 werd de studio al eens opnieuw opgericht nadat het de deuren in 2014 had gesloten en de Britse ontwikkelaar werd daarna opgepikt door de Embracer Group.

Het lot lijkt echter onvermijdelijk, want nu heeft de CEO van diezelfde groep – Lars Wingfors – in een e-mail aangegeven dat Free Radical Design op dit moment in een transitie zit en dat de deuren mogelijk voor de kerst nog gaan sluiten. Wingfors erkent dat het voor iedereen een moeilijk tijd is en dat ze zoveel mogelijk ondersteuning willen bieden.

De laatste game van Free Radical Design was Haze uit 2008. Sindsdien hebben ze onder de vleugel van Crytek nog een aantal ports en het free-to-play Warface afgeleverd. Na de wederoprichting zou de studio werken aan een vernieuwde versie van TimeSplitters, maar dat lijkt er dus niet meer van te komen.

“As we move through the consultation process and face the potential closure of Free Radical Design on 11 December 2023, I want to express my gratitude for your commitment and the remarkable work you’ve done and still keep doing. This is a challenging time for all of us but especially for you, and our focus is to support you as much as we can during this transition.”