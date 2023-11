Sony Interactive Entertainment richt zich tegenwoordig niet meer alleen op PlayStation. Zo worden steeds meer titels naar de pc gebracht en ook worden de pijlen op ‘mobile gaming’ gericht. Om dit verder te ontwikkelen is SIE een ‘strategische samenwerking’ aangegaan met NCSOFT, de Zuid-Koreaanse uitgever die vooral bekend is van MMORPG’s als Guild Wars.

SIE CEO Jim Ryan laat weten dat de samenwerking met NCSOFT ervoor zorgt dat PlayStation een breder publiek zal bereiken. Volgens Ryan hebben beide partijen dezelfde visie en dat kan alleen maar zorgen voor betere ervaringen voor gamers.

“Partnering with NCSOFT advances our strategy to expand beyond console and broaden PlayStation’s reach to a wider audience. Like SIE, NCSOFT shares a similar vision in creating high-quality, impactful entertainment experiences for players everywhere, and together we’re excited to collaborate to push the boundaries of gaming further.”