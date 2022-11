Sony heeft laten weten dat zij met meerdere live service-titels op de proppen zullen komen en één van de ontwikkelaars die waarschijnlijk aan zo’n game werkt is London Studios. Het ziet er nu naar uit dat Sony ook met een live service-game bezig is in samenwerking met een ontwikkelaar die niet onder PlayStation Studios valt.

Volgens MTM is de hulp van NCSoft ingeroepen om een MMORPG te maken op basis van de Horizon-franchise. De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar is niet onbekend met het genre, want zij hebben onder andere de Guild Wars-games gemaakt. NCSoft is op het ogenblik bezig met het aantrekken van nieuw personeel voor deze titel, die nu onder de naam ‘Project H’ door het leven zou gaan.

Er is bij de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar navraag gedaan of zij daadwerkelijk bezig zijn met een Horizon MMORPG, maar die gaf daar een ontwijkend antwoord op. Zij kunnen namelijk niet reageren op projecten die nog niet zijn aangekondigd…

“It is difficult to confirm information about unpublished projects that are currently under development.”

Opvallend genoeg is Sony ondertussen op zoek naar een Koreaanse vertaler, die in Amsterdam aan het werk zou moeten gaan. Daarbij komt nog dat Sony ook verschillende vacatures open heeft staan voor een mobiel project, eveneens in Amsterdam. Gezien Guerrilla Games in de hoofdstad is gevestigd, is het aannemelijk dat deze mensen – mits er een Horizon MMORPG in de maak is – bij Guerrilla aan de slag gaan. Dit zou eventueel ook kunnen betekenen dat het hier om een mobiele game gaat.