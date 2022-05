Dat Sony meer en meer wil inzetten op live service games werd eerder al duidelijk gemaakt, want tegen maart 2026 wil Sony namelijk zeker tien live service games op de markt gebracht hebben. De meest recente openstaande vacature van PlayStation London Studio zou dan ook geen verrassing mogen zijn.

De studio, die eerder nog de PSVR-game Blood & Truth uitbracht, werkt momenteel aan een AAA online multiplayer game met een live service model voor de PS5. Een vacature laat ons weten dat er gezocht wordt naar een ‘Narrative Design Lead’ die ‘rijke en narratief interessante personages’ moet kunnen uitbouwen in een wereld die verschillende verhaallijnen zal krijgen over de jaren heen. Hierbij wordt ook letterlijk gevraagd naar ervaring met GaaS (Games as a Service) titels.

De huidige info is uiteraard nog erg vaag en geeft ons weinig concrete details, maar ongetwijfeld krijgen we hierover in de toekomst duidelijkheid.