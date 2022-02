Een paar dagen geleden werd Bungie overgenomen door Sony Interactive Entertainment en niet lang daarna liet Jim Ryan weten dat de ontwikkelaar andere Sony studio’s zal helpen met toekomstige live service games. Daar zullen de komende jaren een flink aantal van uit gaan komen.

Chief financial officer Hiroki Totoki heeft laten weten dat het de bedoeling is dat er voor maart 2026 in ieder geval tien live service titels van Sony zijn uitgegeven voor de PlayStation 5. Welke dit zijn is nog even afwachten, maar het is al bekend dat Haven Studios, Deviation Games en Firewalk Studios met een live service game bezig zijn.

Andere suggesties zijn een standalone multiplayer The Last of Us game, die bij Naughty Dog in ontwikkeling is. Daarnaast zou Insomniac Games aan een online PS5-game werken, mogelijk in het Marvel universum en er gaan geruchten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Twisted Metal.