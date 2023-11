Na de succesvolle aflevering van het volledige vernieuwde Cyberpunk 2077 én de uitbreiding Phantom Liberty, gaat CD Projekt RED de aandacht verleggen naar de volgende projecten die zij op de planning hebben staan. Eén van die projecten is de volgende The Witcher-game, waar de studio nu wat details over heeft onthuld.

Tijdens de laatste financiële resultaten heeft CEO Adam Kiciński namelijk gezegd dat het “Polaris-team”, het team achter de nieuwe Witcher-game, inmiddels gegroeid is naar bijna 330 ontwikkelaars. De ontwikkelaar verwacht dat dat team halverwege volgend jaar meer dan 400 mensen zal bevatten. Andere projecten zijn Sirius, Gwent-gerelateerde projecten en nog wat ondersteuning voor Cyberpunk 2077 en de current-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt.

“The [Polaris] team is steadily growing, having reached almost 330 developers at the end of last month. It’s expected to grow to over 400 by mid-next year.”