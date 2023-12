Batman: Arkham Knight begint zo stilaan een gezegende leeftijd te bereiken, maar dat betekent niet dat de game uit het nieuws blijft. De heruitgave van de Arkham trilogie op de Nintendo Switch én de film met Robert Pattinson die vorig jaar indruk wist te maken in de bioscoopzalen, hebben de vleermuisman weer op de voorgrond geplaatst.

Nu we die twee versies van Batman toch in dezelfde zin vermeld hebben… wie dat wenst, kan binnenkort het pak van Pattinson uit de film aantrekken in Batman: Arkham Knight. Zowel op de Nintendo Switch, waar de skin deel zal uitmaken van de game, als op de andere platformen, waar de outfit als gratis download beschikbaar zal worden besteld.

De Batman: Arkham Trilogy verschijnt morgen voor de Nintendo Switch, waarbij de skin inbegrepen zit. Deze is tijdelijk exclusief, want pas vanaf 15 december zal de skin ook beschikbaar worden gesteld in de andere versies van Batman: Arkham Knight.