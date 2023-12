Deze week presenteerde Level-5 de tweede Level-5 VISION van het jaar. Tijdens deze presentatie deelde het bedrijf nieuwe informatie en kregen we gameplay te zien van aankomende games zoals Inazuma Eleven: Victory Road, Deca Police en Professor Layton and the New World of Steam. Met deze verzameling nieuwe informatie kwam helaas ook het nieuws dat veel eerder aangekondigde spellen met een release in 2023 nu zijn uitgesteld.

Deca Police, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time en Inazuma Eleven: Victory Road zijn alle drie uitgesteld van 2023 naar 2024. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time wordt ergens in de zomer verwacht, maar de specifieke releasedatum is nog niet bekend. Ook de precieze releasedata van DecaPolice en Inazuma Eleven zijn nog onbekend, hoewel we wel weten dat er in maart 2024 wereldwijd een bètatest zal plaatsvinden op de Nintendo Switch om de online functionaliteit van laatstgenoemde te testen. Spelers zullen ook een voorproefje krijgen van het eerste hoofdstuk van het verhaal.

Megaton Musashi: Wired was ook onderdeel van de presentatie. Fans kunnen het spel vanaf 25 maart aanschaffen. Het meest verrassende nieuws was misschien wel dat Professor Layton and the New World of Steam is uitgesteld naar 2025. Fans van de Engelse detective zullen dus helaas nog een tijdje moeten wachten.

Alle getoonde games zullen wereldwijd op hun release tegelijkertijd worden uitgebracht. In april zal Level-5 een nieuwe presentatie geven met meer nieuwe informatie en definitieve releasedata voor een aantal games. Daarnaast heeft het bedrijf ook gehint dat er een nieuwe Yokai Watch zal worden aangekondigd.

Bekijk alle game trailers hieronder.

Professor Layton and the New World of Steam

Inazuma Eleven: Victory Road





Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

MEGATON MUSASHI: WIRED