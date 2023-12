Het is natuurlijk altijd leuk om een nieuw deel of een remake van je favoriete franchise aangekondigd te zien worden, maar de aankondiging van een gloednieuwe IP heeft toch altijd iets speciaals. Als we de laatste geruchten mogen geloven, zal The Game Awards 2023 gevuld zijn met een aantal nieuwe IPs, dus we hebben iets om naar uit te kijken.

Jeff Grubb liet dit tijdens de Game Mess Decides podcast weten. De journalist geeft aan dat hij van zijn bronnen heeft gehoord dat er veel nieuwe IPs en coole aankondigingen van third-party studio’s op de planning staan voor 8 december.

Grubb wist geen concrete namen van potentiële aankondigingen te delen, maar als we het laatste nieuws mogen geloven, zal SEGA in ieder geval groots gaan uitpakken.