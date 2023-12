The Game Awards worden heel binnenkort uitgereikt en tijdens die show zullen er uiteraard opnieuw heel wat studio’s aankondigingen doen van toekomstige games. Zo ook SEGA, die een wel heel mysterieuze aankondiging op de planning heeft staan.

@Curiousjoi liet op X weten dat ze een brief heeft gekregen van SEGA, waarin we worden aangemoedigd om zeker naar The Game Awards te kijken, want daar gaat ‘een nieuw tijdperk’ met ‘nieuwe energie’ worden aangekondigd.

Klinkt best vaag, maar SEGA heeft duidelijk iets groots te melden. Ook Geoff Keighley gooit nog wat olie op het vuur door te retweeten met ‘dit is enkel maar het begin’.

We leren meer tijdens The Game Awards van 7 (bij ons 8) december.