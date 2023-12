Nu The Last of Us heeft laten zien dat een videogame tot een prima tv-reeks kan leiden, is het wachten op de volgende franchise die dit succes probeert over te doen. Amazon Prime Video gaat het op 12 april alvast proberen met Fallout, een reeks gebaseerd op de gelijknamige videogames. Vorige week kregen we de eerste foto’s van het project te verwerken, nu pakt de streaming service uit met een eerste veelbelovende teaser trailer.

Fans van de games gaan alvast een feest van herkenning tegemoet. Zo zien we onheilspellende nucleaire explosies opdoemen in de verte, ontwijkt een bekend uitziende hond een dodelijke kogelregen, lijkt het iconische power armor plots Iron Man naar de kroon te steken én maakt zelfs een ghoul zijn opwachting als onvervalste actieheld. Het filmpje duurt tweeënhalve minuut en zit tjokvol details die flink doen speculeren. Zeker even kijken dus.