Patenten worden om de haverklap geregistreerd door allerlei techbedrijven, zo ook door Sony. Het gros ervan komt in de archiefkast terecht, maar niet voordat ze gepubliceerd of in openbare registraties gevonden kunnen worden. Zo nu een patent van Sony aangaande de DualSense controller.

Als ze het idee daarvan ooit ten uitvoer brengen, betekent dat een verbetering op verschillende fronten. Een van de features is dat de controller machine learing zou gebruiken om zo het gedrag en de performance van een speler in de game te volgen, waarna bepaald kan worden of iemand vastzit.

Indien dat geconstateerd wordt, dan zou de controller op bepaalde plekken kunnen oplichten om de speler door lastige gedeeltes heen te gidsen. Ook zou het touchpad anders zijn, want die is vervangen door een touchscreen dat bepaalde input instructies zou kunnen geven ter ondersteuning. Verder zou de controller in staat zijn om op te lichten bij de face buttons, schouderknoppen, triggers en sticks.

Best interessant en het concept van machine learning toepassen kan erg praktisch zijn. Bijvoorbeeld als je een game na maanden weer oppakt en ergens halverwege bent, maar moeite hebt met de besturing omdat je muscle memory je in de steek laat.

Of het er ooit van gaat komen is natuurlijk afwachten. Het kan jaren duren, zoals we recent met de PlayStation Portal hebben gezien, bijvoorbeeld.