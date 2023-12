Morgen is het moment daar: de start van het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3. Dit markeert ook een nieuw jaar aan seizoenen voor Call of Duty: Warzone 2.0 en in die game krijgen we een volledig nieuwe map: Urzikstan.

Deze map hebben we natuurlijk al kunnen verkennen in de Zombies modus van de voornoemde shooter, maar nu kunnen we er ook bijna Battle Royale op gaan spelen. Om de release nog wat extra onder de aandacht te brengen heeft Activision een trailer uitgebracht.