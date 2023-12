Drie jaar geleden wist Unknown 9: Awakening veel indruk te maken tijdens de gamesom. Daarna werd het angstvallig stil rond deze titel, maar het ziet er naar uit dat we binnenkort meer over deze game zullen horen.

Unknown 9: Awakening is in Singapore namelijk voorzien van een leeftijdscategorie. Tevens valt op dezelfde pagina te lezen dat de actie/avonturen-titel in 2024 zal uitkomen. Het kan dan niet anders zijn dan dat we over niet al te lange tijd meer informatie over het spel kunnen verwachten.

Aangezien deze week The Game Awards zullen plaatsvinden, kan het wel eens zo zijn dat Unknown 9: Awakening daar de kop op zal steken. Om je geheugen op te frissen hebben we nog even de teaser trailer van Unknown 9: Awakening opgedoken, die tijdens gamescom 2020 werd getoond.