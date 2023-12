In een recent interview van MP1st heeft Cryteks general manager David Fifield een korte update gegeven over de ontwikkeling van de nieuwste Crysis-game, waarover we sinds de initiële aankondiging zo goed als niets hebben gehoord.

Volgens Fifield is Crysis 4 nog steeds in ontwikkeling en het wordt gemaakt door een “geweldig team”. Dat is ook het enige wat we voorlopig van Crytek te horen zullen krijgen, Fifield geeft namelijk aan dat ze meer informatie zullen delen zodra er ook meer is om te delen.

Toen Crysis 4 werd aangekondigd in januari 2022 bevond het zich in de beginfase van de ontwikkeling, niet zo heel gek dus dat het bedrijf nog niet helemaal klaar is om meer te tonen. The Game Awards 2023 lijkt nog iets te vroeg te zijn om meer over het spel te horen te krijgen, maar hopelijk volgt er nog iets in de komende maanden.