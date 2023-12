De Zweedse ontwikkelaar Starbreeze Studios kennen we vooral van de PayDay-games, maar men heeft nu aangekondigd dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een nieuwe game die momenteel nog door het leven gaat als ‘Project Baxter’. Het wordt iets totaal anders dan clowns die banken overvallen, want Project Baxter wordt een game die zich afspeelt in het Dungeons & Dragons universum.

Op de officiële site wordt de game als volgt omschreven:

“Baxter” is Starbreeze next internal project. Set in the world of Dungeons & Dragons®, the game will feature the signature game cornerstones of Starbreeze’ productions; co-operative multiplayer, lifetime commitment through a Games as a Service-model, community engagement and a larger than life experience. Project Baxter is set to launch on all major platforms in 2026 and will be produced in Unreal Engine 5. Stay tuned for more updates!