Met de release van Urzikstan vandaag in Call of Duty: Warzone 2.0 heeft Activision een nieuwe video uitgebracht die het tot stand komen van de map toont. We krijgen een interessant kijkje achter de schermen bij Raven Software.

Ook leren we dat het aantal spelers van 150 is teruggebracht naar 100, wat een reductie van 33% is. Deze keuze heeft de ontwikkelaar gebaseerd op statistische data, waaruit blijkt dat dit het beste aantal spelers voor een optimale ervaring op deze map is.

Verder zal de duur van een potje Warzone 20 minuten zijn op de Urzikstan map, waarbij ook de timings van de cirkels zijn aangepast. Volgens de ontwikkelaar hebben ze de sweet spot gevonden qua balans, dus dat belooft wat.