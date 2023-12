De laatste Contra-titel die Konami uitgaf – Contra: Rogue Core – viel niet goed in de aarde bij de fans van de serie. De Japanse uitgever durft het toch aan om weer een nieuwe game in de beroemde franchise op de markt te zetten en deze is voorzien van een nieuwe video.

Contra: Operation Galuga is een ‘reimagining’ van de originele NES- en arcade-versie van de allereerste game. Om ervoor te zorgen dat deze beter zal scoren dan de vorige titel in de run and gun-serie, heeft Konami er ditmaal een ontwikkelaar op gezet die zijn sporen reeds heeft verdiend in 2D games, namelijk WayForward.

De hoofdpersonages van Contra: Operation Galuga worden in de onderstaande video aan je voorgesteld.