Ontwikkelaar Hazelight is vooral bekend vanwege de flamboyante Josef Fares, die geen blad voor de mond neemt. Deze studio is verder bekend van A Way Out en It Takes Two, maar voor deze games heeft Fares de coöp titel Brothers: A Tale of Two Sons gemaakt.

Deze game keert nu terug, want vannacht heeft de ontwikkelaar een remake aangekondigd. Het origineel verscheen in 2013 en de remake komt op 28 februari 2024 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game is visueel van een upgrade voorzien en ook is er een nieuwe feature toegevoegd.

Zo is het nu mogelijk om met twee man de game te spelen via een lokale coöp modus, waarbij elke speler één van de broers bestuurt. Bekijk hieronder de trailer.