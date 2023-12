Racing en RPG zijn twee genres die je niet meteen in hetzelfde spel verwacht. Toch tracht Resistor met deze combinatie succes te oogsten, al rekent het daarvoor ook op een onweerstaanbaar animestijltje dat de game alleen maar ten goede lijkt te komen. De onderstaande trailer hoopt alvast heel wat zieltjes te winnen.

Resistor wordt een openwereldgame waarin je een personage en voertuig uitbouwt, en daar vervolgens de confrontatie mee aan gaat in enkele even snelle als explosieve races. Zoals het een echte RPG betaamt, zal de game een uitgekiend verhaal bevatten, dat je van begin tot einde aan het scherm gekluisterd moet houden. We zijn benieuwd.