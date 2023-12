Het laatste grote, noemenswaardige evenement in gaming is elk jaar de show opgezet door Geoff Keighley: The Game Awards. Ook dit jaar zal de show weer plaatsvinden en om precies te zijn is dat deze nacht.

Net zoals elk ander jaar gaat het om een voor ons in Europa waardeloos tijdstip, want de show begint vannacht om 01:30 uur. De show begint met een pre-show van 15 minuten, waarna het spektakel officieel van start gaat.

De duur is net zoals vorig jaar ongeveer 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van speeches en meer. Het gaat dus weer een latertje worden en tegen 05:00 uur weten we welke titel Game of the Year heeft gewonnen. Nog wakker straks? Dan kan je de stream hieronder bekijken.

https://www.youtube.com/live/Zu2z5M4gmno?feature=shared