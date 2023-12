Supermassive Games heeft het er maar druk mee. De ontwikkelaar werkt aan Little Nightmares III en een nieuwe game in The Dark Pictures Anthology. Ook zijn ze bezig met een singleplayer game in het Dead by Daylight universum: The Casting of Frank Stone. De game werd gisteren bevestigd, maar voor beelden moesten we The Game Awards afwachten.

Tijdens de awardshow heeft de ontwikkelaar zojuist de eerste trailer laten zien van The Casting of Frank Stone. Het betreft hier een game met een focus op het narratief, waarbij het zich afspeelt buiten de realm van The Entity. De game kent een nieuwe cast en draait om keuzes maken, zoals we van de ontwikkelaar gewend zijn.

De game moet ergens in 2024 verschijnen en komt naar pc. Andere platforms zijn nog niet bevestigd.