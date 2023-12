Het ziet er naar uit dat de Taiwanese rating board een goede bron is voor aankomende PlayStation Plus Premium Classics. Vorige maand werden er daar al een drietal titels gespot en nu is er weer een klassieker opgedoken.

Ditmaal gaat het om Star Wars Episode 1: The Phantom Menace, die uitkwam voor de originele PlayStation. Het is wederom Gematsu die heeft opgemerkt dat deze titel ook naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 gaat komen.

Wanneer deze titel te spelen zal zijn via PlayStation Plus Premium is nog niet bekend. Mogelijk dat de game er deze maand al bij zit, dat horen we volgende week woensdag.