Jim Ryan zal volgend jaar met pensioen gaan, maar de CEO heeft zijn afscheidsfeestje al gehad. Daar heeft Ryan een bijzonder cadeau gekregen, zo blijkt uit afbeeldingen die op X worden gedeeld door aanwezigen.

De beste man gaat in maart 2024 officieel met pensioen, nadat hij bijna 30 jaar bij PlayStation heeft gewerkt. Omdat de huidige CEO alles vanaf het begin heeft meegemaakt, is er voor een afscheidscadeau gekozen dat daar ook mee te maken heeft. Ryan heeft namelijk een unieke PlayStation 5 gekregen, die is gebaseerd op de allereerste PlayStation. Hoe die eruitziet kan je op de foto hieronder checken.

Vind je deze versie van de PlayStation 5 ook erg vet en wil je die wel hebben, dan moeten we je teleurstellen. Hier is er maar één van gemaakt en Sony is niet van plan om er meer van te produceren.