Inmiddels alweer drie jaar geleden werd de game Open Roads aangekondigd en deze titel is van dezelfde ontwikkelaar die Gone Home en Tacoma heeft gemaakt. In Open Roads volg je het verhaal van een moeder genaamd Opal en haar dochter Tess, die samen een roadtrip maken om hun familieverleden uit te zoeken.

Een releasedatum voor de game ontbrak nog, maar die is inmiddels bekendgemaakt. In de nieuwe trailer wordt namelijk onthuld dat Open Roads op 22 februari aankomend jaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Series X|S en pc verschijnt.

In deze nieuwe beelden neemt stemactrice Keri Russell – de stem van moeder Opal – ons mee en ze vertelt meer over de relatie tussen moeder en dochter, welke geheimen ze mogelijk tegenkomen en de verschillende locaties waar zij naartoe reizen.