Square Enix heeft handelsmerken aangevraagd voor ‘Visions of Mana‘ en ‘Pixelight‘. Voor die eerste titel is dat niet zo gek, want die werd vervolgens tijdens The Game Awards afgelopen nacht aangekondigd. Wat Pixelight betreft is het nog koffiedik kijken, want daar hebben we niets van vernomen.

Wat betreft Visions of Mana, deze game verschijnt in 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je de trailer bekijken die afgelopen nacht getoond werd, waarmee je een goede indruk van de titel krijgt.