As Dusk Falls verscheen in juli 2022 voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De titel bood een meer dan prima verhalende ervaring en de game komt nu terug en wel op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Qua nieuwigheden is de game voorzien van touchpad controls en haptische feedback. Ook zal de game een update krijgen met betrekking tot toegankelijkheid, dit gaat op voor alle platformen waarop de game verkrijgbaar is.

De release van de PlayStation versie staat gepland voor 7 maart 2024. Hieronder een (wat oudere) trailer van de game.