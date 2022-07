Review | As Dusk Falls – Het leven is aan de ene kant ontzettend voorspelbaar en aan de andere kant is het van minuut tot minuut een verrassing. Het voorspelbare zit hem in de planning die je maakt. Je staat op, je ontbijt, je gaat naar je werk, doet je ding en weer terug naar huis. Routines, dat is wat de mens mens maakt, maar alles kan plotseling veranderen. Je wordt wakker met een griepje, je dag ziet er anders uit. Je auto heeft panne, je dag ziet er anders uit. Nog erger, je wordt ontslagen… je dag ziet er anders uit. Hoewel veel vanzelfsprekend is, hoeft dat zeker niet zo te zijn en voor je het weet beland je plots in een situatie waar je liever niet in terecht was gekomen. En dat is wat we ervaren in As Dusk Falls, een nieuwe game voor de pc en Xbox consoles.

Op reis

In As Dusk Falls krijg je twee boeken gepresenteerd die elk van drie hoofdstukken voorzien zijn, waarin je met verschillende personages kennismaakt. Zo heb je een jong gezin dat op doorreis is, maar helaas te maken krijgt met autopech. Pa, ma, dochter en opa belanden zodoende in een motel langs de weg in Arizona in de hoop daar hulp te krijgen. Een vervelende situatie, maar kan natuurlijk gebeuren. Ondanks dat ze half van de weg gereden werden door de drie jongens uit de Holt familie. Die zijn op hun beurt weer op weg naar het huis van de sheriff waar ze een kluis willen kraken als een soort wraak op het opsluiten van één van de broers. Op dat moment weten beide families nog niet dat ze elkaar later nogmaals zullen treffen. Uiteindelijk is dat echter het lot, aan de hand van de samenloop van omstandigheden.

Terwijl de Holt jongens de kraak plegen komt de sheriff thuis en die ontdekt ze. Ze weten echter te ontsnappen en om de politiezoektocht uit te zitten, besluiten ze in het motel te schuilen. En daar gaat het van kwaad naar erger, want er ontstaat een gijzeling en dat vormt de opmaat voor een kettingreactie aan allerlei gebeurtenissen waar niemand op geanticipeerd had. En hoe het zich zal ontwikkelen, dat is aan jou gezien jij als speler alle touwtjes in handen hebt. Veel meer over het verhaal zullen we hier niet delen, want As Dusk Falls leunt hier nogal op en het is erg boeiend om het allemaal zelf te ontdekken.

Wel kunnen we nog kwijt dat er veel meer speelt op de achtergrond en dat vormt deels de aanleiding waarom iedereen elkaar treft. De achtergrond krijg je tijdens het spelen steeds meer te zien en hierdoor ontstaat er op bepaalde vlakken ook sympathie voor de tegenpartij en vice versa. Hier zul je echter te allen tijde invloed op uit kunnen oefenen, omdat As Dusk Falls een game is die zich zal ontwikkelen aan de hand van de keuzes die je maakt in dialogen, in situaties en meer. Sterker nog, de game doet op bepaalde punten erg denken aan Detroit: Become Human.

Een flowchart met keuzes

De reden dat we dit aanstippen is omdat de ontwikkelaar goed naar die game heeft gekeken wat betreft het maken van keuzes. In Detroit: Become Human kreeg je na elk hoofdstuk de zogeheten ‘flowchart’ te zien, waarop je de keuzes en de bijbehorende vertakkingen zag. Ditzelfde is ook van toepassing op deze game en keer op keer zal je zien dat je per playthrough van een hoofdstuk slechts een gedeelte van het verhaal meekrijgt. De keuzes hebben dus behoorlijk wat impact en dat maakt ook dat het loont om de game meermaals uit te spelen. Dit omdat sommige keuzes verregaande gevolgen hebben voor het leven van een persoon.

Je kunt aan de hand van de flowchart ook bepaalde segmenten opnieuw spelen, wat een fijne optie is om te ontdekken wat voor effect een bepaalde keuze heeft. Hoewel we eigenlijk aanraden na een eerste playthrough gewoon een nieuwe op te starten. Desnoods in multiplayer, waarbij andere spelers ook invloed kunnen uitoefenen op de keuzes die je maakt. Hiervoor krijg je best wat mogelijkheden. Zo kun je lokaal aansluiten op een speelsessie met een controller, alsook een mobiele telefoon. Wil je met iemand samen spelen die zich niet in de buurt bevindt, dan zijn de online functionaliteiten natuurlijk een mooie oplossing. Leuk is ook dat als je met meerdere mensen samenspeelt, iedereen een gelijkwaardig aandeel brengt in de keuzes die gemaakt moeten worden. De keuzes die vervolgens de meeste stemmen hebben, worden in-game gekozen.

Je zult dus in multiplayer niet altijd de keuze maken die je wilt, omdat iedereen evenveel inspraak heeft. Om daar toch nog enige variabele factor aan te hangen, zijn spelers voorzien van een ‘override’ optie om een bepaalde keuze te overrulen. Dit is echter niet oneindig mogelijk, dus het loont om daar voorzichtig mee om te springen. Het is een concept dat we wel vaker hebben gezien in dit soort games, waarmee de ontwikkelaar dus alle standaardzaken afvinkt. Het werkt ook allemaal prima en daardoor is As Dusk Falls een uitstekende game om bijvoorbeeld op een vrij- of zaterdagavond met een groepje vrienden te spelen.

De game reageert niet… goed

Qua gameplay hoef je van As Dusk Falls niet echt veel innovatie te verwachten, gezien het zich beperkt tot primair drie elementen. Dit is het maken van keuzes in dialogen en situaties. Daarnaast zul je geregeld in de omgeving via een soort point & clicksysteem wat onderzoek kunnen doen en tot slot krijg je nog te maken met quick time events. Daarover hebben we echter wel een opmerking, want meer dan eens hebben we gemerkt dat de input registratie verre van optimaal is. De quick time events bestaan zoal uit snel met een pookje ronddraaien of button bashen, maar geregeld hebben we netjes gedaan wat de game vroeg, maar de helft van de tijd werd de input niet goed geregistreerd.

Het gevolg was dat een quick time event mislukte en er een splitsing in het verhaal ontstond wat niet per se onze primaire keuze was. Nu is elke splitsing weer interessant, dus het levert altijd een boeiende situatie op. Enige troost zeggen we dan maar. Neemt echter niet weg dat het bij momenten gewoonweg irritant kan zijn, omdat je wel degelijk netjes binnen de tijd de vereiste input levert. We hebben meerdere controllers getest, maar het probleem bleef voorkomen wat dus aan de game te wijten valt. Een punt van aandacht dus, wellicht te fixen met een update. Hetzelfde geldt voor de framedrops die we tweemaal hebben ervaren bij het draaien van de game. Dit gebeurt in het spel automatisch, maar stak heel erg af tegen de rest van de presentatie die wel gewoon op en top is.

Unieke visuele stijl

De twee aangehaalde punten zijn de twee grootste kritiekpunten op As Dusk Falls en dat maakt ook dat we voor de rest erg tevreden zijn over het resultaat. Het verhaal is namelijk zeer boeiend en zal je van begin tot einde aan het beeld gekluisterd houden om vervolgens direct opnieuw te beginnen. Wat ook helpt is de uitstekende voice-acting dankzij de verschillende acteurs die de ontwikkelaar heeft ingeschakeld. Als je Heavy Rain hebt gespeeld zul je een bekende tegenkomen, want zo speelt ook Sam Douglas een rol in het spel. En die kennen spelers ongetwijfeld nog wel als Scott Shelby. Andere acteurs in het spel zijn Jane Perry (Devils, diverse games), Ryan Nolan (1917, The Left Behind) en Jack Bandeira (Silent Witness).

Ze leveren allemaal een geloofwaardige presentatie qua stemmenwerk, waardoor je eens te meer in het verhaal gezogen wordt. En dat is best knap, omdat de visuele presentatie werkt op basis van vaste beelden. Zo ook de personages, die niet geanimeerd rondlopen, maar zich telkens in een andere pose verplaatsen. Het is wat lastig te duiden, maar als je een gameplay video opzoekt snap je gelijk wat we bedoelen. Ondanks dat het telkens min of meer stilstaande beelden zijn, weet de ontwikkelaar het realisme dankzij de geschilderde stijl goed over te brengen en dat zorgt voor een bijzondere presentatie die buitengewoon goed te pruimen is. Dat afgewisseld met bepaalde elementen die wel geanimeerd zijn, zorgen voor een mooi plaatje in een 4K resolutie. Dit ook tegen een strakke framerate, hoewel uitzonderingen daargelaten zoals eerder aangehaald.

Gespeeld op: Xbox Series X|S.

Ook beschikbaar op: Xbox One & pc.