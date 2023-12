SEGA gaf eerder al aan dat we een oogje moesten houden op The Game Awards en ze stellen niet teleur. De Japanse uitgever heeft via één trailer aangekondigd te werken aan maar liefst vijf nieuwe games in verschillende franchises. De titel van dit bericht gaf er al een paar weg, maar het totale lijstje bestaat uit de volgende titels:

Jet Set Radio

Shinobi

Golden Axe

Streets of Rage

Crazy Taxi

In elke genoemde franchise zal een nieuwe game uitkomen en ze zijn momenteel allemaal in ontwikkeling. Wanneer de games moeten uitkomen is niet bekend. Hieronder de teaser trailer die getoond werd.

Aan het einde van de trailer geeft SEGA overigens aan dat er nog meer in ontwikkeling is, maar wat die titels zijn is koffiedik kijken.