Volgens recente geruchten zou Capcom nog voor het einde van het jaar een grote titel aankondigen en dat blijkt te kloppen. Als uitsmijter van The Game Awards kondigde de Japanse uitgever Monster Hunter Wilds aan, een nieuwe titel in de populaire franchise die in 2025 moet verschijnen.

De aankondiging ging gepaard met een trailer die je hieronder kan bekijken. Verder liet Capcom weten dat de game in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de zomer van 2024 mogen we meer informatie wachten, dus tot die tijd moeten we het met de onderstaande beelden doen.