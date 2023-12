Hello Games bracht ons jaren terug de ontzettend ambitieuze game No Man’s Sky. Anno 2023 krijgt de game nog steeds updates en nieuwe content, maar de ontwikkelaar is ondertussen ook al geruime tijd bezig met een nieuwe titel. Deze game werd tijdens The Game Awards door Sean Murray aangekondigd: Light No Fire.

Aan ambitie geen gebrek bij de ontwikkelaar, want het gaat hier wederom om een titel van enorme schaal die gebruikmaakt van procedureel gegenereerde omgevingen die werkelijk alle kanten op kunnen gaan, zo blijkt uit de trailer. Gezien No Man’s Sky het uiteindelijk helemaal heeft waargemaakt, kunnen we wel vertrouwen in de ontwikkelaar plaatsen dat ze van deze titel net zoiets bijzonders zullen maken.

De game speelt zich af op een planeet die van vergelijkbare omvang is als de Aarde. Op deze planeet kom je een enorm brede variatie aan fantasy settings tegen, inclusief allerlei soorten wezens en monster. De gameplay draait om avonturen beleven, bouwen, overleven en exploreren. Alle footage die je hieronder ziet is in-game.

Het is niet bekend wanneer de game uitkomt en op welke platformen.