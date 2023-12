In 2021 werd Project Magnum aangekondigd dat in augustus vorig jaar werd omgedoopt naar The First Descendant. Sindsdien hebben we meerdere keren wat van de game gezien. Een release window bleef altijd uit, maar daar is nu duidelijkheid over verschenen.

De game kwam kort voorbij tijdens The Game Awards afgelopen nacht en de trailer die getoond werd kan je hieronder bekijken. Hierbij heeft de ontwikkelaar ook aangekondigd dat de game in de zomer van 2024 moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.