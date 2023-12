Heb je een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket? Dan hebben we goed nieuws voor je. Er zijn namelijk weer klassieke Nintendo 64-games aan het aanbod toegevoegd.

Nintendo liet eind vorige maand weten dat zij nog vier Nintendo 64-titels toe zouden voegen aan de digitale service voor de Switch. Twee van deze games zijn nu te spelen en dat zijn Ten Eighty Snowboarding en Harvest Moon 2.

Dit zijn niet de enige titels die zijn toegevoegd, want ook Jet Force Gemini is aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd. Die werd niet genoemd in het eerder aangehaalde rijtje, maar Nintendo had deze game wel al eerder aangekondigd.