Met enige regelmaat voegt Nintendo klassiekers toe aan het Nintendo Switch Online abonnement, al zijn sommige titels enkel beschikbaar als je ook lid van het Uitbreidingspakket bent. De eerstvolgende release is Jet Force Gemini, zoals je eerder al kon lezen.

Er staat echter meer op stapel, want Nintendo heeft het releaseschema in Japan van een update voorzien. Onder het kopje ’te verschijnen in 2023′ staan momenteel vier games: 1080 Snowboarding, Harvest Moon 2, Star Twins en GoldenEye 007.

Dit betekent dat we deze titels nog voor het einde van 2023 mogen verwachten, maar onderaan stipt Nintendo wel aan dat titels onregelmatig worden toegevoegd. Het kan zomaar zijn dat een game dus alsnog doorschuift naar volgend jaar.

Indien niet, dan zit dit in ieder geval in de pijplijn. Wat 2024 te bieden heeft is nog niet bekendgemaakt.