Met ontzettend veel releases in de afgelopen drie maanden, hebben we absoluut geen klagen dit najaar. Week in, week uit verschenen er nieuwe games en hoewel het einde van het jaar nu nadert, gaat alles in januari vrolijk door. Nu de maand december goed op weg is, kijken we nog even terug op de maand november.

Meer specifiek, Sony heeft bekendgemaakt welke games het vaakst uit de PlayStation Store werden gedownload afgelopen maand. Bij de PlayStation 5 zien we Call of Duty: Modern Warfare 3 op één wat geen verrassing is. Bij de PlayStation 4 staat de game op de tweede plaats. Andere hoogvliegers in november waren Marvel’s Spider-Man 2 en EA Sports FC 24.

Hieronder op een rijtje per platform welke games het in november het beste hebben gedaan.

PS5

Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24 Marvel’s Spider-Man 2 Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Assassin’s Creed Mirage Alan Wake 2 ARK: Survival Ascended The Witcher 3: Wild Hunt Baldur’s Gate 3 UFC 5 NBA 2K24 Cyberpunk 2077 Assassin’s Creed: Valhalla F1 23 Gran Turismo 7 It Takes Two NARUTO X BORUTO: Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS The Crew: Motorfest God of War: Ragnarök

PS4

EA SPORTS FC 24 Call of Duty: Modern Warfare III Red Dead Redemption 2 Minecraft Need for Speed: Heat A Way Out Grand Theft Auto V Need for Speed: Payback Hogwarts Legacy Five Nights at Freddy’s Assassin’s Creed: Odyssey Assassin’s Creed: Origins Gang Beasts F1 23 Batman: Arkham Knight House Flipper The Forest NBA 2K24 Star Wars Battlefront II Assassin’s Creed: Valhalla

PS VR2

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Beat Saber Moss: Book II Horizon: Call of the Mountain Synapse Pavlov The Dark Pictures: Switchback VR Racket Fury: Table Tennis VR Green Hell VR Red Matter 2

PS VR

Batman: Arkham VR Creed: Rise to Glory Sniper Elite VR SUPERHOT VR Arizona Sunshine Goalkeeper VR Challenge Beat Saber Job Simulator The Elder Scrolls V: Skyrim VR Surgeon Simulator: Experience Reality

Free-to-play (PS5 + PS4)