Ontwikkelaar miHoYo Games heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Zenless Zone Zero, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken. Het betreft hier een free-to-play actie-RPG die in ontwikkeling is voor consoles, pc en mobiele platforms (iOS & Android). Specifieke consoles moeten nog bekendgemaakt worden, maar het is logisch te veronderstellen dat het current-gen systemen betreft.

Samen met de trailer heeft de ontwikkelaar ook laten weten dat de game in 2024 zal verschijnen. Nog voor de game uitkomt zal er een gesloten beta plaatsvinden, maar specifieke details daaromtrent moeten we afwachten.