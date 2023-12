De games van 2024 | Foamstars – Fortnite maar dan nog rozer, zo zou je Square Enix’ nieuwe creatie genaamd Foamstars wel kunnen noemen. Je kan aan de trailers zien dat Square Enix het duidelijk meent met deze kleurrijke arena shooter. Als er één ding duidelijk wordt uit de beelden, is het dat Foamstars geen al te gekke naam is voor deze game. We denken dat menig persoon die weleens graag wat teveel badschuim gebruikt, zich helemaal zal kunnen uitleven in deze drukke en chaotische shooter.

Foamstars – De game is een shooter waarbij vier personen het opnemen tegen vier andere personen door middel van het gebruik van schuimwapens. Je gebruikt dit schuim echter niet alleen om bij je tegenstanders schade aan te richten, maar ook om terrein te bouwen en gladde oppervlakken te creëren. Dit weer om je sneller te kunnen verplaatsen met behulp van je surfboard. Ook voor verdediging kan dit schuim gebruikt worden: je kan bijvoorbeeld een verdedigingsmuur of een uitkijkpost bouwen om je een voordeel te geven over je tegenstanders.

Voorlopig beschikt de game over 8 kleurrijke personages en je zal in het spel twee modi kunnen terugvinden met ‘Smash The Star’ en ‘Happy Bath Survival’. In die eerste modus zal je de sterspeler, die verkozen wordt na de eerste zeven kills, van je tegenstander moeten zien uit te schakelen, terwijl je je eigen sterspeler beschermt. In de tweede modus nemen de teams het tegen elkaar op in een twee versus twee opzet, waarbij de overige twee teamleden hun eigen team kunnen helpen van buiten de arena of de tegenpartij proberen te hinderen. Het is de bedoeling om de twee tegenspelers die zich in de arena bevinden uit te schakelen. Deze modi kent maximaal drie ronden, waarbij het team dat twee ronden wint, de eindwinnaar is.

Voorlopige verwachting: Zelfs al zou je het minder hebben op schuimwapens en kleurrijke personages, moet je toegeven dat de opzet van vier spelers tegen vier spelers klinkt als een leuke bezigheid met vrienden. De game beschikt vooralsnog over 8 verschillende personages en we zijn er zeker van dat er hier nog wel een heel deel bij zullen komen. Houd jij van kleurrijke en cartoony multiplayer games, dan zou Foamstars misschien wel een hoog plekje kunnen krijgen op jouw lijstje van 2024. Wanneer Foamstars precies zal verschijnen, is nog niet bekend. Maar gezien het feit er eind september al een open bèta plaatsvond, gaan we er vanuit dat we niet al te lang meer zullen moeten wachten tot de game uitkomt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.