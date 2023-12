Ontwikkelaar Lightspeed LA, die een onderdeel is van het Chinese Lightspeed Studios, heeft leuk nieuws. Hun nieuwste project, ‘Last Sentinel’, is officieel aangekondigd en de eerste beelden zijn inmiddels getoond. Laat de hype maar komen!

Last Sentinel wordt een AAA-open wereld actiegame die zich zal afspelen in een dystopische versie van Tokio. Je speelt als een zekere Hiromi Shoda, die (als we mogen afgaan op de eerste trailer) een soort vigilante is die met haar motor door de stad scheurt. Heel veel weten we momenteel nog niet, want de trailer is best mysterieus en we krijgen ook nog geen concrete gameplay te zien. De beschikbare platforms en een releasedatum zijn er momenteel ook nog niet.

Bekijk de eerste beelden van Last Sentinel hieronder.