Je zag het misschien al voorbij komen op The Game Awards, maar voor wie het gemist heeft tussen alle andere aankondigingen en prijsuitreikingen door, herhalen we het graag nog eens. Ready or Not is na twee jaar eindelijk klaar om zijn early access fase achter zich te laten en zal op 13 december in afgewerkte versie verschijnen op pc.

Als je niet weet wat Ready or Not precies inhoudt, verwijzen we je graag door naar de onderstaande trailer. Ready or Not plaatst je in de schoenen van een SWAT-team dat allerlei realistische rampscenario’s – denk aan gijzelingen of bommeldingen – moet zien op te lossen. Dit kan zowel in singleplayer als met vier anderen in online coöp.