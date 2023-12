De eerste Call of Duty: Warzone map, Verdansk, staat bij veel spelers nog altijd te boek als de beste. Inmiddels is die map al een lange tijd niet meer beschikbaar en moeten we het met Al Mazrah en Urzikstan doen, alsook de kleinere maps. Toch blijven geruchten rondom een terugkeer van Verdansk hardnekkig.

Deze map zou volgens een nieuw gerucht van insiders op de planning staan om eind 2024 terug te keren naar Call of Duty: Warzone 2.0. Insider Gaming meldt dat het plan nu is dat de map onderdeel uitmaakt van Black Ops Gulf War Season 1, wat de volgende game in de reeks zou zijn.

Gezien het eerste seizoen in nieuwe Call of Duty’s altijd een maand later van start gaat, is de veronderstelling dat het eerste seizoen van het nieuwe deel voor begin december 2024 gepland staat. Deze releases gaan gepaard met nieuwe, grote maps, wat dus – als de geruchten kloppen – Verdansk zal zijn.