Afgelopen vrijdagmorgen vroeg toonde Hideo Kojima de eerste trailer van zijn nieuwe project OD tijdens The Game Awards. De trailer zelf liet wat gezichten van bekende acteurs zien, maar was verder weinigzeggend als het op de content aankomt.

Maar zoals vaker met trailers van Kojima het geval is, zat er een geheime boodschap in die na een uitgebreide analyse boven water is gekomen. Door de trailer frame bij frame te analyseren is het speurneuzen opgevallen dat er letters te zien zijn in de mond van Udo Kier.

Het gaat in totaal om vijf vage letters die te zien zijn en die spellen samen ‘Atami’. Volgens de Kanji vertaling is het woord in het Japans opgedeeld in twee woorden, waarbij het eerste woord staat voor ‘calm’, ‘quiet’ of ‘silent’. Het tweede woord staat voor ‘hill’. Dit vormt samen dus ‘Silent Hill’.

Zie de tweet hieronder voor de letters in kwestie en het is interessant waarom Kojima dit in een trailer van OD verwerkt, want Kojima en Konami werken al jaren niet meer samen. Dit is dus een wat merkwaardige verwijzing. Tenzij de banden aan zijn gehaald en Kojima op een bepaalde manier alsnog weer bij Silent Hill betrokken is.