Ontwikkelstudio Finji heeft in samenwerking met studio Sweet Baby een gloednieuwe third-person actie-avonturen game aangekondigd voor pc. Het spel heet Usual June en zal in 2025 worden uitgebracht.

In het spel stap je in de huid van June en ga je op onderzoek naar de duistere geheimen van het dorpje Fen Harbor. Tijdens je onderzoek zul je in aanraking komen met spoken, monsters en meer.

Bekijk hieronder de aankondigingstrailer van Usual June.