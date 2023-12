Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel: Free Radical Design is gesloten. De ontwikkelaar sloot eerder al de deuren eens, maar werd terug tot leven gebracht door de Embracer Group. Die zijn echter volop aan het reorganiseren en bezuinigen dit najaar met als gevolg dat verschillende studio’s zijn gesloten.

Eerder ging bijvoorbeeld Volition, bekend van Saints Row, al dicht en de laatste tijd gingen er ook berichten rond dat het einde van Free Radical Design nabij was. Dat is nu het geval, want de officiële website van de ontwikkelaar heeft een update gehad: er staat nu de melding: “404 company not found”.

Ook hebben verschillende ontwikkelaars op X een afscheidsbericht geplaatst. De ontwikkelaar heeft bijna 3 jaar bestaan en geen game uitgebracht. Helaas ziet het er naar uit dat de naam Free Radical Design nu voorgoed tot de geschiedenis behoort.