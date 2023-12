Nadat de E3 van dit jaar geannuleerd werd, hing het al even in de lucht: het einde van een tijdperk. De ooit zo belangrijke en grote Amerikaanse beurs heeft het te verduren gekregen tijdens de pandemie en nadien is het de ESA niet meer gelukt om het weer op poten te zetten.

Na het annuleren eerder dit jaar gaf de ESA nog aan dat de E3 zou terugkeren, maar daar hadden velen een hard hoofd in. Groot is de verrassing dus niet nu is aangekondigd dat de organisatie de E3 officieel heeft beëindigd. Via een verklaring geeft de ESA aan dat ze tot ziens zeggen tegen de E3.

“After more than two decades of hosting an event that has served as a central showcase for the U.S. and global video game industry. We know the entire industry, players and creators alike have a lot of passion for E3. We share that passion. We know it’s difficult to say goodbye to such a beloved event, but it’s the right thing to do given the new opportunities our industry has to reach fans and partners.”