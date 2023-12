Wat zou je ervan vinden als je gebruik kon maken van Xbox Game Pass, maar dat je daar niets voor hoeft te betalen? Wellicht wordt dit in de toekomst werkelijkheid, want Microsoft is over deze optie aan het nadenken.

Als je iets gratis krijgt, dan zit er vaak een addertje onder het gras en dat is nu ook het geval. Chief financial officer Tim Stuart heeft namelijk aangegeven dat er nagedacht wordt over gratis Game Pass streaming met reclames, zo meldt Tweaktown.

Dit zou vooral voor landen waar consoles niet zo vanzelfsprekend zijn of voor mensen die niet veel geld te besteden hebben een toegevoegde waarde kunnen zijn. Iemand die bijvoorbeeld eerst 30 seconden aan reclame kijkt zou dan 2 uur gratis Game Pass kunnen streamen.

“For models like Africa, or India, Southeast Asia, maybe places that aren’t console-first, you can say, ‘hey, do you want to watch 30 seconds of an ad and then get two hours of game streaming?’

“Africa is, you know, 50% of the population is 23 years old or younger with a growing disposable income base, all with cell phones and mobile devices, not a lot of high-end disposable income, generally-speaking.

“So, we can go in with our own business models and say — there’s millions of gamers we would never have been able to address, and now we can go in with our business models.”