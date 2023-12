The Pokémon Company heeft aangekondigd dat het bedrijf een uitbreiding gaat bouwen voor het pretpark Yomiuriland, gebaseerd op de Pokémon-franchise. Het gebied zal de naam Poképark Kanto dragen en zal worden ontwikkeld door het nieuwe bedrijf PokéPark Kanto LLC, dat is opgericht door The Pokémon Company, Yomiuri Land Co en The Yomiuri Shimbun.

Toepasselijk genoeg bevindt het pretpark zich in de Kanto-regio van Japan, dezelfde regio als waarop de allereerste Pokémon-games zijn gebaseerd. Dit is overigens niet de eerste samenwerking tussen Yomiuriland en Pokémon. In 2019 lanceerde het pretpark een kleine attractie genaamd Pokémon Wonder, waar Pokémon-fans op zoek konden gaan naar Pokémon.

In 2005 en 2006 bestond er al een pretpark genaamd PokéPark, maar dit werd al snel gesloten vanwege een gebrek aan populariteit. Toch lijkt het bedrijf er nu potentieel in te zien om deze naam opnieuw te gebruiken voor de uitbreiding van Yomiuriland.