De CEO van Activision Blizzard is Bobby Kotick, maar eind dit jaar zal de man aftreden. De vraag is natuurlijk wat hij dan zal gaan doen. Kennelijk heeft Kotick interesse in het Engelse voetbal. Volgens nieuwsverslaggever en podcaster Sean Whetstone is de huidige CEO van Activision Blizzard van plan om te gaan investeren in West Ham United.

“Bobby Kotick is a name supplied to me by a trusted source as someone potentially interested in investing in West Ham.”

Kotick zou interesse hebben in een aandeel van 10%, zo heeft Whetstone tegenover VGC laten weten. Dit deel is vrijgekomen na de dood van co-chairman David Gold.

De grote baas van Activision Blizzard zal dit zonder problemen kunnen kopen, want zijn aankomende vertrek kan hem dankzij de overname door Microsoft tot 350 miljoen dollar opleveren. Het is ook mogelijk dat dit bijna zal verdubbelen, omdat hij binnen een jaar na de overname weggaat.