Het is vandaag de eerste kerstdag en geheel volgens traditie spelen we daarom voor Kerstman. Uiteraard hopen we dat je lekker aan het genieten bent van een dagje vrij, dat je lekker een hapje gaat eten met familie of vrienden, maar ook dat er leuke dingen onder de kerstboom lagen.

Wij doen er zoals gebruikelijk een schepje bovenop, we geven namelijk in samenwerking met Mindscape de game Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance weg. We hebben drie exemplaren, één voor de PlayStation 5, één voor de Xbox Series X|S en één voor de Nintendo Switch.

Omdat het ontspannen is tijdens kerst, gaan we je het niet te lastig maken. Wat moet je doen om kans te maken op deze game? Simpel: hieronder een reactie achterlaten en zet daarbij welk platform jouw voorkeur geniet.

Alle deelnemers met een geregistreerd account én die het gewenste platform aangeven maken automatisch kans. Je kunt tot morgenavond 23:59 uur meedoen door hieronder een reactie te plaatsen. Gezien wij ook graag van onze vrije dagen willen genieten, zullen we de winnaars begin 2024 middels een e-mailbericht benaderen.

Belangrijk: zorg dat je e-mailadres in je profiel nog steeds correct is. Reageren met een anoniem account is zinloos, we kunnen dan niet achterhalen wie je bent.