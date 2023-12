Vandaag niet alleen games of goodies, maar ook een leuk pakket met accessoires voor je desktop en eventueel je laptop. In samenwerking met Logitech geven we namelijk drie hardware pakketten weg met handige accessoires, die jou ongetwijfeld goed van pas komen.

We hebben twee varianten, één hoofdprijs en twee troostprijzen. De pakketten bestaan uit de volgende accessoires:

Hoofdprijs

Logitech Zone Vibe 100 headset(roze)

Logitech Brio 100 webcam (zwart)

Logitech Pebble M350 muis (bruin/grijs)

Logitech Pop muis (geel)

Troostprijs

Logitech Brio 100 webcam (zwart of wit)

Logitech Pebble M350 muis (bruin/grijs)

Logitech Pop muis (geel)

Een nieuwe muis voor je desktop en een kleine variant voor als je onderweg bent bij je laptop, samen met een uitstekende webcam en een headset om het plaatje compleet te maken. Kan jij wat nieuwe accessoires gebruiken? Doe dan mee aan deze actie.

Je dient ons per mail even uit te leggen waarom je deze spullen wel kunt gebruiken. Ben je aan het studeren en aan nieuwe hardware toe? Is je thuiskantoor aan vernieuwing toe of heb je een andere reden waarom dit goed van pas komt? Stuur ons een mailtje door de onderstaande stappen te volgen.

Bij deelname ding je automatisch mee naar één van de pakketten.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Logitech' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Logitech zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 5 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech.